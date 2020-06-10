رغم أزمة «كورونا» .. الدولار يتراجع أمام الجنيه

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات أمس الثلاثاء 9 يونيو 2020 بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 قروش وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر، مسجلا فى بنوك (قناة السويس، بلوم، عودة، الأهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ) نحو 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش وفقا لموقع صدى البلد .

كما انخفض سعر الدولار بقيمة 3 قروش فى بنوك ( الأهلى المصرى ، مصر ، التنمية الصناعية ، المصرف العربى الدولى ) ليسجل 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

كلمة السر فى انخفاض الدولار

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وقال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لصدى البلد : كلمة السر فى انخفاض الدولار بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 قروش هو تحسن الموقف الإقتصادى العالمى، متوقعًا المزيد من الانخفاض بمجرد اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب" ، أن الفترة ماقبل كورونا شهدت انهيارا كبيرا للعملة الخضراء أمام الجنيه المصرى، مما أدى إلى وصوله نحو 15.60، وذلك كان بسبب تحسن تحويلات المصريين بالخارج ودخل قناة السويس والسياحة وزيادة التصدير وتقليل الاستيراد، مما أدى لارتفاع الحصيلة الدولارية فى مصر.

وتابع "حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب"، أن بعد ظهور أزمة كورونا فى العالم تغير الوضع والتجارة العالمية تقلصت وانخفض سعر المواد البترولية، إضافة إلى انخفاض عدد السفن العابرة لقناة السويس الى جانب تحويلات المصريين بالخارج تراجعت، مؤكدًا أن انخفاض الدولار اليوم دليل على تحسن الموقف الاقتصادي والعملة سوف تنخفض أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.