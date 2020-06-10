شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يبدأ بالهبوط– تحليل – 10-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الغاز بتداولات الفترة الأخيرة تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المستقر عند 2.036 ليحافظ بذلك على مساره الهابط والناتج عن تمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة.
كذلك تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية, يزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي وليدعونا ذلك لترجيح تسجيله لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 1.550 وصولا نحو 1.356 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.850 و 1.550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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