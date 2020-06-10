اليورو مقابل الين يختبر الدعم الرئيسي- تحليل - 10-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سعر الزوج بتداولات يوم أمس بشكل قوي مختبرا بذلك الدعم الرئيسي المستقر عند 121.31 وليعزز بارتداده الإيجابي المحاولات الصاعدة المقترحة سابقا, لابد من التأكيد حاليا إلى أهمية اندفاع التداولات فوق مستوى 122.60 والثبات فوقها ليزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد وليسهل مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية المستقرة عند 123.30 و 124.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.55 و 123.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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