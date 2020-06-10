شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل الأهداف التصحيحية-تحليل - 10-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج الضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ تسجيله للأهداف التصحيحية السلبية بوصوله يوم أمس نحو 136.22, الارتداد الإيجابي فوق مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.60 قد يفعّل المسار الصاعد من جديد ليستهدف السعر بذلك مستوى 138.10 وصولا للحاجز المستقر عند 139.70.

أما تسلل السعر دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية ليحاول بذلك الضغط على المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 135.05 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 133.70 خلال الفترة المتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.60 و 138.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم