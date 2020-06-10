شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبحث عن منفذ– تحليل - 10-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من توفر العديد العوامل المؤكدة للاستمرارية الإيجابي أمام تداولات سعر البلاتين بدأ من الثبات الإيجابي فوق الدعم المحوري المستقر عند 775.00 و استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, إلا أن ثبات الحاجز المستقر عند 870.00 يعيق المحاولات الصاعدة لنلاحظ استمرار تقديمه لتداولات جانبية بتذبذبه قرب 840.00.

استئناف الهجوم الصاعد يتطلب من السعر الثبات فوق الدعم الأولي المتمركز عند 810.00 ولننتظر اندفاعه فوق الحاجز الحالي ليفتح ذلك الباب امام تسجيل الأهداف الإيجابية الرئيسية والتي تتمركز حول 915.00 و 980.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 915.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط