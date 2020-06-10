شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالزحف الايجابي– تحليل -10-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالزحف الإيجابي منذ تداولات يوم أمس مسجلا بذلك مستوى 2.6000 مقتربا من الحاجز الأولي المتمثل بمستوى 2.6200 نظرا لتشكيله لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي.

نكرر التنويه إلى أهمية ثبات الدعم المستقر عند 2.5200 وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بثباته ضمن مستوى تشبع الشراء قد يزيد من فرص اختراق السعر للحاجز الحالي وليفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف تصحيحية جديدة قد تبدأ من 2.7200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد