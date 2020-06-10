شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سفن الكويتية تعتمد توزيع 30 فلساً للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، المدرجة ببورصة الكويت، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم عن أرباح 2019 بقيمة إجمالية 5.41 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة كما في تاريخ الاستحقاق يوم 5 يوليو 2020، على أن يتم توزيع الأرباح بتاريخ 8 من ذات الشهر.

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كما وافقت العمومية على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة بالعام الماضي.

وأقرت العمومية أيضاً إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

وارتفعت أرباح "سفن" خلال عام 2019 بنسبة 16.4% إلى 11.22 مليون دينار، مقابل أرباح 9.64 مليون دينار بالعام السابق له. وزادت موجودات الشركة بنسبة 4.6% إلى 189.14 مليون دينار، مقارنة بـ180.7 مليون دينار في عام 2018.