شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية شركة بورصة الكويت تُقر توزيع 25 فلساً للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، توزيع أرباح بنسبة 25% من رأس المال المدفوع، بواقع 25 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي 5.02 مليون دينار.

وأوضحت البورصة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن العمومية وافقت أيضاً على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، أحمد حمد الثنيان، إن العام الماضي شهد اكتمال مراحل خصخصة الشـركة لتصبح أول مشروع خصخصة لمرفق حكومي حيوي ولتكون بذلك أول بورصة يمتلكها القطاع الخـاص على مستوى الشرق الأوسط مع امتـلاك مسـتثمرين من القطاع الخاص لنسبة 94% من أسهم رأس المـال الشركة المصدر والمدفوع.

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وأشار الثنيان إلى الأداء الاستثنائي وغير المسبوق الذي حققته شركة بورصة الكويت خلال عام 2019، والتزام مجلس الإدارة بدعم استراتيجية الشركة وذلك بالنظر إلى ما حققته من العديد من الإنجازات على الرغم من التحديات.

وقال الثنيان: "تهدف استراتيجية بورصــة الكويــت إلى تنميــة ســوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية مــن خــلال تطبيــق مجموعـة مـن التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنيـة، وقد أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في مسيرتها".

وكانت أرباح شركة بورصة الكويت، ارتفعت خلال عام 2019 بنسبة 307% إلى 9.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 2.35 مليون دينار في السنة السابقة.