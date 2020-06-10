شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر صكوكاً إسلامية بـ26 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف البحرين المركزي، عن إصدار صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل، التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 26 مليون دينار لأجل 6 أشهر.

وأوضح المركزي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة الاستحقاق التي تمتد لنحو 182 يوماً تبدأ في 11 يونيو الحالي إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.62% مقارنة بسعر 2.70% للإصدار السابق بتاريخ 7 مايو الماضي، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 406%.

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وأعلن المركزي البحريني، أمس عن تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية، التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، بقيمة 70 مليون دينار لأجل 3 أشهر.

وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.