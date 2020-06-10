تعرف على أسباب زيادة أسعار الكهرباء في مصر

أكد المتحدث باسم وزارة الكهربا، الدكتور أيمن حمزة، أن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء ليست كبيرة.
وقال حمزة في تصريحات لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن "إن دعم الدولة للمواطنين في أسعار الكهرباء حتى بعد الزيادة يصل لـ 200% مما يدفعه المواطن في الفواتير".
وأوضح المتحدث باسم الكهرباء، أن "المواطن الذي يدفع 20 جنيها مثلا تدفع الدولة في مقابل ذلك 40 جنيها".
وأشار إلى أن هناك قرابة 10 ملايين مشترك تتراوح فواتيرهم من 100 إلى 106 جنيهات، وفي ظل الزيادة الجديدة ستكون فواتيرهم 136 جنيها".
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