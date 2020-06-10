شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن خطة تطوير شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستبدأ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، اعتبار بداية شهر يوليو المقبل، تفعيل خطة دمج شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس مع بعضها البعض فى صورة مجمعات صناعية متخصصة، وذلك فى إطار خطة التطوير والتحديث والهيكلة التى تقودها وزارة قطاع الأعمال العام بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال قروض بنكية ومن خلال بيع أراضى واصول غير مستغلة .

ومن المقرر انه سيتم نقل معظمهم إلى أماكن أخرى، فعلى سبيل المثال سيتم إخلاء منطقة محافظة الإسكندرية بالكامل التى تتواجد بها الشركة الأهلية للغزل والنسيج، وشركة النصر للأصواف،وشركة فستيا، حيث سيتم نقلها إلى مدينة كفر الدوار، والتى ستكون منطقة صناعية متخصصة لإنتاج الغزول الرفيعة وأقمشة القمصان الفاخرة،بالإضافة إلى نشاط آخر وهو الصباغة والتجهيز .

تعرف على أبرز 8 معلومات حول خطة التطوير .

1- تم الاستعانة بمكتب وانر الاستشارى الأمريكى لتقييم الشركات التابعة.

2- قضى نحو 40 خبيرا استعان بهم المكتب أكثر من 24 شهرا لتقييم الشركات.

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3 - قيّم الخبراء حالة الشركات من جميع النواحى الفنية والمالية والادارية .

4 - تتكلف عملية التحديث والتطوير نحو 21 مليار جنيه وتستمر لمدة عامين ونصف.

5 - تمويل العملية يتم من خلال قروض بنكية وبيع اصول غير مستغلة أغلبها أراضى.

6- تم الانتهاء من تطوير أول محلج بالفيوم وجارى إنشاء بقية المحالج .

7 – جارى عرض العديد من قطع الأراضى فى مزادات لاستكمال تمويل مشروع التطوير.

8 – الخطة تتضمن دمج 32 شركة فى 10 شركات منها شركة قطن واحدة.