شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتأثر بالعزم الإيجابي – تحليل - 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك بعض الميل الصاعد الطفيف ليتحرك فوق حاجز 0.9500، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 0.9541، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة، والتي تستهدف اختبار مستوى 0.9456 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9350 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9450 والمقاومة 0.9570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط