شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعود للارتفاع – تحليل - 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على حاجز 0.6900 وارتد صعوداً ليقترب من مناطق 0.7000 الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، تعززه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل.

اختراق 0.7025 مطلوب لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7200، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6884 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد