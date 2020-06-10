شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يفقد العزم – تحليل - 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ يوم أمس ولا يزال دون الدعم المكسور للقناة اللحظية الصاعدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، ليدعم فرص استئناف الميل الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 39.20 قبل العودة لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 41.40 يعتبر مفتاح أولي لاستعادة الاتجاه الصاعد وإيقاف الضغط السلبي الحالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.20 والمقاومة 41.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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