شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن قناة لحظية هابطة – تحليل - 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر حاجز 39.00، لكنه يعود للانخفاض الآن، حيث يتحرك داخل قناة لحظية هابطة تظهر بالصورة، لتدعم فرص التوجه نحو اختبار أرضية الدعم المحورية 36.10 خلال الجلسات القادمة.
لذلك، سنستمر بترجيح الميل الهابط على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن الانخفاض المتوقع مؤقت ما لم يتم كسر المستوى المستهدف وفتح الطريق أمام تكبّد مزيد من الخسائر.
من جهة أخرى، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 38.90 ثم 40.15 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 39.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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