شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 17.90 سيسهّل مهمة السعر بالتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 18.93.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 17.10 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد