الذهب فوق المتوسط المتحرك – تحليل - 10-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج لعزم إيجابي يكفي لدفع التداولات نحو هدفنا الإيجابي الأول الذي يتواجد عند 1764.00.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 1691.10، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط والتوجه نحو 1646.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1740.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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