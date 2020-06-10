شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب مؤقتة – تحليل - 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس، لكنه ارتد هبوطاً ليقترب من مستوى 1.3362 الآن، مما يدعم فرص استمرار السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، ويحتاج السعر لكسر المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 1.3200.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3485 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.3612 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3300 والمقاومة 1.3460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط