الدولار مقابل الين يضغط على الدعم – تحليل - 10-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين مزيد من التداولات السلبية يوم أمس ليستقر عند 107.68، ويبدأ اليوم بميل هابط إضافي ليتحرك دون هذا المستوى، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الانخفاض، لكننا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر إغلاق الشمعة اليومية بالنسبة للمستوى المذكور.
نشير إلى أن الثبات دون 107.68 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 106.44 كهدف رئيسي تالي، بينما يمثّل التماسك فوقه مفتاح استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 109.22.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.70 والمقاومة 108.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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