شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعود إلى القناة – تحليل - 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قرب حاجز 1.2600، ليرتد صعوداً ويعود إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 1.2777 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.2925 كمحطة تالية.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2700 سيضع السعر تحت ضغط سلبي جديد ليستهدف اختبار مستوى 1.2515 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2660 والمقاومة 1.2840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد