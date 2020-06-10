شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتعافى – تحليل - 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوّض زوج اليورو مقابل الدولار الخسائر التي تكبّدها يوم أمس بعد الارتفاع القوي الذي شهده في الجلسات الأخيرة، لينجح بالاستقرار فوق مستوى 1.1295، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع على المدى اللحظي والقصير، في طريقه للتوجه نحو 1.1418 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.1500 بشكل مباشر، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 1.1295.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1250 والمقاومة 1.1440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد