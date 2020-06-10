شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل ارتفاعه الثالث على التوالي – تحليل صباحي – 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق المؤشر مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.40% بما يعادل 28.90 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك ويبدو انه ما يكبح جماح المزيد من مكاسب المؤشر هو بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
تظل توقعاتنا كما هي بالمزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,396.60 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات مستوى الدعم 7,073.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,396.60.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
121
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
67
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عدد أسهم الشركات الثابتة
7
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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