شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات مبيعات التصنيع في نيوزيلندا عند الصفر خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر مبيعات التصنيع للربع الأول والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع بنسبة 2.2% والتي عدلت من ارتفاع بنسبة 2.4% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التصنيع تراجعاً بنسبة 1.9% مقابل ارتفاع بنسبة 1.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

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