شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تبوك الزراعية (6040) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب هي الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 4.97% بما يعادل 0.78 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.02، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.63.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.78 ومستوى المقاومة 18.00.