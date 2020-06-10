شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مسك (2370) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة الحالي 9.01، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.97% بما يعادل 0.26 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.01، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.61.