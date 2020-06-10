شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلية لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الاهلية (8140) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 10.50، ارتد منه السهم انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.61% بما يعادل -0.06 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويشهد السهم ارتفاعاً كبيراً في أحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 10.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.15 مستوى المقاومة 10.50.
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