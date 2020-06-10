شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.00% بما يعادل 0.26 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.64، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.52 ومستوى المقاومة 14.52.