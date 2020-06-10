شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الرياض (1010) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 0.06 نقطة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.02، ليستهدف مستوى المقاومة 19.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.02 ومستوى المقاومة 19.10.