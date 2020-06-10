شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخليج يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم اتحاد الخليج (8120) انخفاضاً في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -5.27% بما يعادل -0.74 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده في التعافي والارتفاع من جديد، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 13.66، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 15.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.