شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى دمياط": المصانع زيرو كورونا.. وتخفيف الكثافات بالمصانع لحماية العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن المنطقة الصناعية لم تشهد حتى الآن ظهور أية حالات إصابة بين العاملين بالمصانع بفيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة من جانب أصحاب المصانع للحفاظ على العمالة واستمرار العمل في نفس الوقت.

وقال أسامة حفيلة، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفترة الماضية اتخذت لجنة إدارة الأزمة إجراءات استثنائية من أجل ضمان استمرار عجلة الإنتاج في الدوران والحفاظ على العمالة، ومن أهمها وضع نظام تناوب بين العمالة خاصة في المصانع كثيفة العمالة ومن بينها مصانع الأثاث والجرانيت والتي تشتهر بها محافظة دمياط، وذلك من أجل ضمان التباعد المطلوب لحماية العاملين، وفق لكثافات مقبولة، فضلا عن الإجراءات الاحترازية الدورية ومن بينها الالتزام بتطهير العاملين عن طريق بوابات التطهير، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والقفازات، وأيضا تطهير المصانع وخطوط الإنتاج بشكل دوري.

ويقدر إجمالي عدد المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة نحو 650 مصنع، موزعة بين عدة قطاعات صناعية مختلفة على رأسها صناعة الأثاث والصناعات الغذائية أيضا، كما يزيد عدد العاملين في المنطقة الصناعية هناك عن 37 ألف عامل.

وأوضح أسامة حفيلة، أن أصحاب المصانع كثيفة العمالة منحت كافة العاملين أصحاب الأمراض المزمنة إجازة مدفوعة الأجر، حرصا على سلامتهم وعدم تسجيل إصابات بالفيروس، كما يتم إتباع نظام تناوب الورديات يوما بيوم بين العمال، بحيث يتم منح العاملين إجازة يوم بعد يوم عمل كامل.