شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت بورتلاند كويت (PCEM) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 792 فلس، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، كما يقترب السهم حاليا من خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، مما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 700 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 830 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 790 بينما مستوى المقاومة هو 792.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط