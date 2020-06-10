شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المزايا القابضة (MAZAYA) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 52٫20 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من اغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 56 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50.4 بينما مستوى المقاومة هو 53.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد