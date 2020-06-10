شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى للتسويق المحلي للوقود (OULAFUEL) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 109 فلس، وذلك بعدما اقترب السهم من هدفه السعري المتوقع عند 116 فلس، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 100 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 116 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 107 بينما مستوى المقاومة هو 110 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط