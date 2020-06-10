شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتنظيف (CLEANING) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 53٫2 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 47 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 57 فلس٫

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52.9 بينما مستوى المقاومة هو 53.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط