شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات الكويت (KRE) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 81٫80 فلس، ليفقد بذلك السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، ليكون بذلك نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 77 فلس كمستوى أول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 80.4 بينما مستوى المقاومة هو 83.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط