شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 17 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 17٫50 ريال، والذي يعد هدفه السعري الذي توقعنا الوصول اليه سابقا، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد يهبط بالسهم لمستوى الدعم 16٫30 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.81 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط