شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 4٫296 ريال، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 4٫09 ريال وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما يلامس السهم حاليا مستوى المقاومة 4٫20 ريال، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لأسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 3٫60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.23 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط