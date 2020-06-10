شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى مرة أخرى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0٫583 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 0٫57 ريال، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 0٫66 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.57 وبين مستوى المقاومة هو 0.63 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد