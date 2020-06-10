شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل السهم ارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء بلغ 0٫505 ريال، لينخفض بعدها ويغلق عند مستوى 0٫483 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫44 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫52 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.47 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط