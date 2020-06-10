شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 2٫142 ريال، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 2٫05 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.13 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط