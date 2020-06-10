شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 5628 نقطة امس الثلاثاء مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تسمح للمؤشر بمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته القوي عند 5800 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,576 وبين مستوى المقاومة هو 5,686 نقطة