شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 10-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى9258 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الصاعد قصيرة الأجل، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9000 نقطة كمستوى أول ثم 8300 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,145 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,323 نقطة