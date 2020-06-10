شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: صعود مخزون الخام بأكثر من 8 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي بأن مخزون النفط في الولايات المتحدة ارتفع بحوالي 8.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضا بحوالي 3.2 مليون برميل.
وتراجع مخزون البنزين بحوالي 2.9 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 4.3 مليون برميل في نفس الفترة.
يأتي ذلك قبيل إعلان إدارة معلومات الطاقة عن البيانات الرسمية يوم الأربعاء، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في سوق الخام.
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