شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يمحو خسائره ويغلق مرتفعاً ليحقق أعلى مستوى قياسي لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في الأغلب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، لكن "ناسداك" نجح في محو خسائره وتحقيق أعلى مستوى قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي.



وتلقى "ناسداك" دعما من تحقيق أسهم شركات "آبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" مستويات إغلاق قياسية غير مسبوقة مما دفع قيمتها السوقية مجتمعة إلى خمسة تريليونات دولار.



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء عن قرار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية والتكهنات بشأن تأثير "كورونا" على الاقتصاد ومعدل التضخم.



كما سيعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤتمرا صحفيا للتعقيب على القرار وإطلاق إشارات حول رؤية البنك تجاه الاقتصاد وأسواق المال.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2% مغلقا عند 38.94 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 38.8 دولار وأقل سعر عند 37.07 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.9% إلى 41.18 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.4 دولار وأقل سعر عند 39.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 1% (ما يعادل 300 نقطة) إلى 27272 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27447 نقطة وأقل مستوى عند 27151 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 9207 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3222 نقطة وأقل مستوى عند 3193 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 9953 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10002 نقطة وأقل مستوى عند 9863 نقطة.