شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض وسط توقعات إيجابية بشأن وفرة المحاصيل في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الثلاثاء في ظل التقييم المستمر من الحكومة الأمريكية للمحاصيل الزراعية عن الموسم الحالي والتي أظهرت نتائجها إمكانية تحقيق وفرة أثناء الحصاد.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية بأن تقييمها للمحاصيل الزراعية كالذرة والصويا أظهرت جودة بشكل مبدئي.



وأشارت الوزارة إلى أن عوامل الطقس أثرت بشكل إيجابي في جودة وكميات المحاصيل الزراعية هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي.

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وأكدت على أن 75% من محصول الذرة هذا الموسم تم تصنيفها بما يتراوح بين "جيد" و"ممتاز" من 74% في الأسبوع الماضي، وهو ما توافق مع توقعات المحللين.



بالنسبة للصويا، فإن وزارة الزراعة الأمريكية صنفت 72% من المحصول بما يتراوح بين "جيد" و"ممتاز" من 70% في الأسبوع الماضي.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.1% وأغلقت عند 8.63 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 8.66 دولار في حين سجل أقل سعر عند 8.56 دولار.