الاقتصاد

الفضة تغلق على انخفاض رغم الطلب على الملاذات الآمنة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من الطلب على الملاذات الآمنة حيث فشل المعدن في جذب ما يكفي من الزخم الشرائي عليه رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.


وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء عن قراره بخصوص الفائدة، ومن المتوقع الإبقاء عليها دون تغيير عند 0.25%.

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وبعد القرار، سيتحدث رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في مؤتتمر صحفي عن أحداث التطورات والآثار الناجمة عن فيروس على الاقتصاد الأمريكي.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.06 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نفطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% أو ما يعادل خمسة سنتات وأغلق المعدن عند 17.794 دولار للأوقية بعد مكاسب بنسبة 2.4% في جلسة الإثنين، وحقق أعلى سعر اليوم عند 17.9 دولار وأقل سعر عند 17.25 دولار.

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