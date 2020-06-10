شكرا لقرائتكم خبر عن أسهـم الطيـران والتقنيـة تتجـاذب مـؤشـرات «وول ستـريـت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مؤشرات الأسهم العالمية لضغوط من بيانات ضعيفة تسببت في إنهاء الأسواق لموجة صعود قوية استمرت لعدة جلسات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 3.6% في الربع الأول وهو أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ إنشاء العملة الأوروبية الموحدة عام 1999، كما أظهرت بيانات أن اليابان ستشهد أعمق ركود لاقتصادها منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تترقب «وول ستريت» نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قد تقدم وجهات نظر بشأن مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة على التعافي الاقتصادي.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء، ليكون التراجع الأول في 7 أيام وبالتزامن مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

وقادت خسائر شركات الطيران هبوط مؤشرا «داو حونز» و»ستاندرد آند بورز» في «وول ستريت»، حيث انخفضت أسهم شركتي «يونايتد إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» بنحو 10% لكل منهما، وجاء أداء وول ستريت عقب تصريحات منظمة الصحة العالمية بتحذير الدول من رفع القيود المستمرة لاحتواء الكورونا واستبعادها انتهاء الوباء العالمي قريباً.

وكشفت بيانات عن الهيئة الوطنية للأعمال المستقلة عن ارتفاع ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات، وكان المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية أعلن أن اقتصاد الولايات المتحدة دخل بالفعل في حالة ركود في فبراير/‏ شُباط الماضي لأول مرة منذ 2009 بفعل كورونا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 337 نقطة أو ما يعادل 1.23 بالمئة إلى 27447.37 نقطة قبل أن يقلص خسائره في وقت لاحق إلى 0.6%، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 35 نقطة أو ما يعادل 1.10% إلى 3213.32 نقطة قبل أن يقلص خسائره في وقت لاحق إلى 0.57%، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 57.56 نقطة أو ما يعادل 0.58% قبل أن يرتد للمنطقة الخضراء في وقت لاحق بمكاسب 0.3%، وقادت أسهم التقنية المؤشر لتحقيق المزيد من المكاسب، وتحطيم الأرقام القياسية. وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية الثلاثاء، لتنزل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر والذي بلغته في الجلسة السابقة إذ ضغط ارتفاع الين على السوق، فيما قادت أسهم شركات صناعة السيارات وتلك المرتبطة بالرقائق الانخفاض.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 0.4% إلى 23091.03 نقطة. وبلغ المؤشر أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير/‏ شباط أمس الاثنين.

جاء هذا على الرغم من ارتفاع بورصة وول ستريت مما صعد بالمؤشر ناسداك المجمع إلى مستوى قياسي مرتفع ودفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تسجيل أداء إيجابي منذ بداية العام مع تنامي التوقعات بتعاف اقتصادي سريع من هبوط مدفوع بفيروس كورونا.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1% إلى 1628.43 نقطة، لينزل أيضا عن أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير/‏ شباط، مع إغلاق أكثر من ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 على انخفاض.

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وفي سوق العملة، انتعش الين الذي يُعتبر ملاذاً آمناً من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي سجله يوم الجمعة مقابل الدولار، فيما جرى تداول الدولار مقابل الين عند 107.915 ين وهو مستوى لم يُسجل منذ أسبوع.

ومع إضرار ارتفاع الين بأرباح الشركات اليابانية المحققة في الخارج حين تُحول إلى داخل البلاد، تعرضت أسهم شركات صناعة السيارات المعتمدة على التصدير لضغوط، مع انخفاض سهم نيسان موتور 4.8% وهبوط سهم مازدا موتور 3.1%.

ومقتدية بالضعف العام لنظيرتها في وول ستريت، انخفضت أسهم طوكيو إلكترون لتوريد معدات صناعة الرقائق 2.7% بينما هبط سهم أدفانتست لصناعة أدوات الاختبار 3.9%.

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء إذ تسبب انخفاض أسهم شركة بريتش أمريكان توباكو البريطانية والبنوك في وقف موجة صعود مدفوعة بالتفاؤل إزاء التعافي العالمي من أزمة فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، فيما انخفض مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 4.3% بعد مكاسب على مدى ستة أيام.

وهوى سهم بريتش أمريكان توباكو 2.8% ليدفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن للتراجع بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة والإيرادات السنوية بسبب تأثير إجراءات عزل عام مطولة في جنوب إفريقيا والمكسيك.

وما زال المؤشر الأوروبي القياسي يحوم قرب أعلى مستوياته منذ أوائل مارس/‏ آذار، وبما يقل 14% فقط عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما أغلق المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا في وول ستريت عند أعلى مستوى على الإطلاق الاثنين.

وقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات الدعم للسوق إذ ارتفعت بما يتراوح بين 0.6% و1.6%.