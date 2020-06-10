شركات تطالب البنوك بالتمديد والمزيد من الدعم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



بادر عدد من عملاء البنوك الأفراد والمؤسسات، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، إلى طلب الدعم من البنوك بعد إعلان خطة مصرف الإمارات المركزي لدعم المتضررين من «كوفيد-19» في شهر مارس الماضي، وحصل العديد من العملاء بالفعل على الدعم المتمثل في تأجيل استحقاقات القروض على العملاء لمدة 3 أشهر. واليوم مع اقتراب مهلة الثلاثة أشهر من الانتهاء بدأت الشركات بحسب تأكيدات مصادر من قطاعات الأعمال ل ”الخليج 365” تتقدم لطلب تمديد مهل السداد إلى الحد الأقصى المحدد ضمن خطة مصرف الإمارات المركزي لدعم عملاء البنوك المتضررين من الجائحة، وتصل إلى 6 أشهر.

ولفت خبراء مصرفيون إلى أن العديد من العملاء من الأفراد والشركات بدأوا بالفعل في تقديم طلبات لتمديد فترات تأجيل السداد، مؤكدين أن البنوك تدرس في الوقت الراهن خياراتها على هذا المستوى. وقال خبير مصرفي رفيع المستوى ل ”الخليج 365” إن الرؤية اليوم باتت أوضح على مستوى العملاء وقدرتهم على السداد، فمن خفض راتبه بشكل دائم بات يعرف حدود قدراته على السداد، ومن تعرض لأزمة في الأعمال باتت الرؤية أوضح بالنسبة له حيث يمكن أن يقرر مع البنك إن كان الخيار الأفضل هو تمديد مهلة السداد أم إعادة جدولة الدين. وأوضح أن الموظف الذي خفضت شركته راتبه إلى النصف سيكون من الصعب عليه سداد نفس القسط. ولفت إلى أن الخيار الأفضل في هذه الحالة سيكون إعادة الجدولة بحيث يتم خفض القسط إلى المستوى الذي يوازي قدراته على السداد.

وأشار إلى أهمية أن تقوم البنوك بدورها لمساندة العملاء في هذه المرحلة ليتجاوز القطاع المصرفي والاقتصاد الأزمة الراهنة بسلام.

ولفت مصرفيون إلى أن البنوك بدأت بالفعل توافق على تمديد مهل السداد للعملاء لكن على أساس كل حالة بحالتها، لافتاً إلى أن البنوك في نهاية المطاف مسؤولة أمام المساهمين وعليها أن تتأكد بالتالي من كل خطوة تخطوها في دعم العملاء، ولفت إلى أن أمام البنوك خيارات متعددة غير تأجيل السداد لمساعدة العملاء في المرحلة المقبلة بما يضمن الموازنة بين مصلحة العملاء وعدم الإضرار بمصالح المساهمين.