شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني فوق 1.27 دولار للمرة الأولى منذ مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الجنيه الاسترليني فوق مستوى 1.27 دولار، الثلاثاء لكنه تراجع أمام اليورو، مع تأثره بتغيرات في شهية المستثمرين للمخاطرة أكثر من قضايا محلية، مثل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسجلت العملة البريطانية مكاسب بلغت 3.1 في المئة، مقابل الدولار هذا الشهر، وقفزت فوق 1.27 دولار للمرة الأولى منذ مارس/ آذار، مع إنهاء بضع دول إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، ما يضعف الطلب على العملة الأمريكية كملاذ استثماري آمن.
وبحلول الساعة 1640 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعاً 0.15 في المئة أمام العملة الخضراء عند 1.2740 دولار.
لكنه تراجع 0.35 في المئة أمام اليورو إلى 89.04 بنس. وما زال المستثمرون ينتظرون المزيد من المعلومات بشأن إعادة الفتح المقترحة لاقتصاد المملكة المتحدة.
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