شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9- 6 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي بعد صعود 7 جلسات متتالية، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583.046 مليار جنيه.



إيقاف تداول 24 شركة إيقاف تداول 24 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 24 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للمحاصيل الزراعية، جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب المصرية، السويس للأسمنت، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، شركة النصر للأعمال المدنية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبوات الطبية، رواد السياحة-رواد، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، بنك التعمير والإسكان.





البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي بعد صعود 7 جلسات متتالية، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583.046 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 491.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.96%، والعرب على 5.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.56%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 53.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 47.7 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1642 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 666 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 14.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.75%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 13.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.48%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.876 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.23%.

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- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 3.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 11.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.03%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 34.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.381 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.28%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.517 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 10.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 22.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.28%.